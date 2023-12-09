Маккенни: «Скудетто будет вишенкой на торте для «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Скудетто? Звучит красиво, это слово будет звучать еще лучше, если мы получим медали в конце сезона. Нам не удалось добиться этого в последние годы, но мы знаем, что «Ювентус» – клуб с богатой историей, который много раз выигрывал серию А в прошлом.

Мы хотим поступать правильно по отношению к болельщикам, клубу и самим себе. В конечном итоге мы хотим оказаться в Лиге чемпионов, но вишенкой на торте определенно будет Скудетто. Мы постараемся добиваться успеха от игры к игре и постараемся набирать по три очка каждые выходные», – цитирует Football Italia Маккенни.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке – 24 очка.