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Италия

Сегодня, 03:04

Маккенни: «Скудетто будет вишенкой на торте для «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Скудетто? Звучит красиво, это слово будет звучать еще лучше, если мы получим медали в конце сезона. Нам не удалось добиться этого в последние годы, но мы знаем, что «Ювентус» – клуб с богатой историей, который много раз выигрывал серию А в прошлом.

Мы хотим поступать правильно по отношению к болельщикам, клубу и самим себе. В конечном итоге мы хотим оказаться в Лиге чемпионов, но вишенкой на торте определенно будет Скудетто. Мы постараемся добиваться успеха от игры к игре и постараемся набирать по три очка каждые выходные», – цитирует Football Italia Маккенни.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке – 24 очка.

 
Игроки &laquo;Ювентуса&raquo; рады победе. «Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом
Футбол
ФК Ювентус
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