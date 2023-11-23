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Италия

Сегодня, 08:04

Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что хотел пригласить в миланский клуб форварда Лионеля Месси.

«Я огорчился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», — цитирует MilanReports Мальдини.

В 2021 году аргентинец покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ». На данный момент он выступает за «Интер Майами».

22 ноября стало известно, что вооруженные грабители напали на супермаркет жены Месси. Грабители забрали сумки с деньгами, а перед тем как покинуть место преступления расстреляли автомобиль.

Лионель Месси
Паоло Мальдини
ФК Милан
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