Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что хотел пригласить в миланский клуб форварда Лионеля Месси.

«Я огорчился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», — цитирует MilanReports Мальдини.

В 2021 году аргентинец покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ». На данный момент он выступает за «Интер Майами».

22 ноября стало известно, что вооруженные грабители напали на супермаркет жены Месси. Грабители забрали сумки с деньгами, а перед тем как покинуть место преступления расстреляли автомобиль.