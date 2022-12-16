Мальдини прокомментировал выступление игроков «Милана» на ЧМ-2022

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал выступление игроков итальянского клуба на ЧМ-2022.

В турнире приняли участие три футболиста команды: Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Оливье Жиру. Двое из них сыграют в финале ЧМ.

«Рафаэл забил два гола на ЧМ, это неплохо. Он не очень много сыграл, но, думаю, получил нужный ему опыт. Что касается Тео и Оливье, то они были протагонистами с самого начала. Я горжусь, что эти парни выбрались в финал чемпионата мира», — цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В финале ЧМ-2022 сыграют Франция и Аргентина. Встреча пройдет 18 декабря.