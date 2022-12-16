Мальдини рассказал, что во время ЧМ-2022 он не общался с игроками «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что не общался с игроками команды во время их выступления на ЧМ-2022.

«Я не общаюсь с игроками, разве что с Леау чуть поговорил. Не знаю, в каких они там условиях, какая у них программа, да и вообще, это большой турнир, особый для любого профессионального игрока. Пусть они наслаждаются им», — цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В турнире приняли участие три футболиста команды: Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Оливье Жиру. Двое из них сыграют в финале ЧМ.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.