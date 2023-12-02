Мальдини рассказал, как его уволили из «Милана»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как летом покинул итальянский клуб.

«Оглядываясь назад, мне придется пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми. Кардинале позвал меня на завтрак и после комментария по поводу прощания Златана с футболом сказал мне, что нас с Рикки Массарой уволили. Я спросил его, почему, и он рассказал мне о плохих отношениях с Фурлани. Но я никогда не звонил ему, чтобы пожаловаться на Фурлани. Еще была от него шутка по поводу проигрыша «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов, но, скажем так, мотивация мне показалась слабоватой. Так называемые предположения, спортивные и экономические цели, поставленные в начале сезона, были сенсационно превышены», — приводит La Repubblica слова Мальдини.

6 июня Мальдини был уволен с поста технического директора, который занимал с 2019 года.