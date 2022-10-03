Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о состоянии нападающего Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы.

«Когда мы обновляли контракт, мы сказали ему, что он должен чувствовать себя футболистом на 100 процентов. Он переживает о возможности завершения карьеры, но сохраняет спокойствие. Жизнь всегда улыбалась ему», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 41-летний швед пока не появлялся на поле из-за восстановления после травмы. Он вернется в январе 2023 года.