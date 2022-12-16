Мальдини рассказал о состоянии «Милана» перед началом второй половины сезона

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал об ожиданиях от второй части сезона чемпионата Италии.

«Команда в относительном порядке, мы находится в процессе подготовки. Наша цель — быть готовыми к 4 января, потому что потом снова начнется плотный график», — цитирует Мальдини pianetamilan.it.

4 января «Милан» сыграет с «Салернитаной» в 16-м туре серии А. Начало — в 14.30 мск.

Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 15 матчах.