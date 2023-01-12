Мальдини считает, что де Кетеларе нужно больше времени для адаптации в «Милане»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что думает об амбициях де Кетеларе в миланском клубе.

«Ему 21 год, он молод, у него контракт сроком на пять лет. Это долгосрочный проект. Пример Тонали многое показал людям. Молодым игрокам нужно время, тем более, что приходя в «Милан», они должны переходить на новый уровень», — цитирует Паоло Мальдини pianetamilan.it.

Бельгиец перешел в «Милан» минувшим летом за 30 миллионов евро. В этом сезоне он отметился 1 ассистом в 13 матчах серии А.