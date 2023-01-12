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Италия

Сегодня, 08:48

Мальдини сообщил, когда «Милан» продлит контракт с Беннасером

Виктория Кравченко
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что в скором времени будет объявлено о продлении контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером.

Сообщалось, что алжирец согласовал с «россонери» договор, рассчитанный на четыре года.

«Мы собираемся оформить новый контракт Беннасера в течение ближайших 24-36 часов», — цитирует Mediaset Мальдини.

25-летний хавбек выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.

Паоло Мальдини
ФК Милан
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Мальдини считает, что де Кетеларе нужно больше времени для адаптации в «Милане»