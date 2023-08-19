Малиновский подписал контракт с «Дженоа»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в клубе итальянской серии А «Дженоа».

«После прохождения медицинских тестов и оформления контракта Малиновский официально начинает новое приключение в лагере «россоблу». Добро пожаловать, Руслан!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Дженоа».

Отмечается, что итальянский клуб договорился с «Марселем» об аренде футболиста на один сезон с правом выкупа.

30-летний футболист играл за «Марсель» на правах аренды с января. В составе команды он сыграл 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет 15 миллионов евро.