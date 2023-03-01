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Италия

Сегодня, 16:52

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» интересуются форвардом «Ромы» Дибалой

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может в скором времени покинуть итальянскую команду, сообщает Fichajes.

По информации издания, в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В контракте аргентинского форварда есть опция выкупа за 12 миллионов евро для клубов из других чемпионатов.

Сообщается, что «красные дьяволы» и «матрасники» считают Дибалу отличным приобретением за такие деньги.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец сыграл за «Рому» 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
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