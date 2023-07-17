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Италия

Сегодня, 15:17

«Манчестер Юнайтед» сосредоточится на подписании Хойлунда после трансфера Онана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» планирует вернуться к активным переговорам по трансферу форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда, сообщает The Guardian.

По информации источника, манкунианцы смогут сосредоточиться на переговорах по 20-летнему датчанину после завершения сделки о покупке голкипера «Интера» Андре Онана.

«Аталанта» потребует за форварда около 70 миллионов евро. Бергамаски не проявили интереса к предложению «МЮ» о частичном обмене игроками.

В сезоне-2022/23 Хойлунд забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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