Marca: Эрнандес в шаге от перехода в «Баварию»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес в ближайшее время может присоединиться к «Баварии», сообщает Marca.

По информации источника, сделка между сторонами близка к завершению. Отмечается, что покупкой Эрнандеса мюнхенский клуб хочет обезопасить себя на случай ухода Альфонсо Дэвиса из команды.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 45 матчах за красно-черных во всех турнирах, отметившись 5 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2023/24 «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 72 очка в 34 играх.