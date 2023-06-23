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Италия

Сегодня, 07:21

Маркизио считает, что у Погба проблемы с менталитетом

Виктория Кравченко
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Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, что думает про проблемах полузащитника Поля Погба, который почти не играл в прошлом сезоне из-за травм.

«У него возникают ментальные проблемы, они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет, что он не может выступать должным образом. Желаю ему оправиться от этого в течение лета, — цитирует Маркизио ITASportPress.it.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Он вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле прошлого года.

Клаудио Маркизио
Поль Погба
ФК Ювентус
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