Марко Баллотта считает, что у «Наполи» есть все шансы на победу в серии А в этом сезоне

Экс-игрок «Интера» Марко Баллотта поделился мнением о конкуренции за титул в серии А. Бывший футболист верит, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом.

«Наполи» — это реальность. Не думаю, что будет, как в прошлые годы, когда клуб сдавал во второй половине чемпионата. Команда показывает всю свою силу, несмотря на то, что ушли игроки, которые казались ключевыми — Мертенс, Инсинье, Кулибали», — цитирует слова Баллотты fcinter1908.it.

После 21 тура серии А «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.