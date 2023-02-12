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Италия

Сегодня, 13:20

Баллотта — о «Наполи»: «Команда показывает всю свою силу»

Марко Баллотта считает, что у «Наполи» есть все шансы на победу в серии А в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Марко Баллотта поделился мнением о конкуренции за титул в серии А. Бывший футболист верит, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом.

«Наполи» — это реальность. Не думаю, что будет, как в прошлые годы, когда клуб сдавал во второй половине чемпионата. Команда показывает всю свою силу, несмотря на то, что ушли игроки, которые казались ключевыми — Мертенс, Инсинье, Кулибали», — цитирует слова Баллотты fcinter1908.it.

После 21 тура серии А «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

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