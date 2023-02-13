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Италия

Сегодня, 14:34

Экс-игрок «Ювентуса» Тарделли: «Погба стал проблемой для клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал хавбека туринцев Поля Погба.

«Погба не играет с апреля 2022 года, когда он был еще в «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день Погба — это серьезная проблема, которую «бьянконери» нужно решить. Ситуация также показывает, что у «Ювентуса» нет ясного представления о том, что происходит. Мне кажется, Аллегри должен вмешаться. Нельзя держать на зарплате такого футболиста. Его поведение по отношению к партнерам также некорректно. Меня это беспокоит», — приводит слова Тарделли Tuttomercatoweb.

Погба перешел в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков за 22 матча.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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