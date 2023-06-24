Маркус Тюрам перейдет в «Интер»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжит карьеру в «Интере», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны достигли договоренности о заключении сделки. 25-летний француз перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента и будет получать от 6 до 6,5 миллиона евро в год. Срок контракта не уточняется.

«Интер» планирует официально объявить о трансфере в ближайшие два дня.

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.