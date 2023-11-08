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Италия

Сегодня, 23:12

Маротта: «У «Интера» очень сильный состав, тренер может позволить себе ротацию»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о ротации в составе команды. Главный тренер Симоне Индзаги решил дать отдохнуть некоторым ключевым футболистам, оставив их на скамейке запасных на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«У нас большой состав, сильный. У тренера есть возможность решать, каких игроков нужно использовать в тех или иных матчах, и он великолепно справляется с этой обязанностью. Не думаю, что отсутствие определенных игроков будет сильно сказываться», — цитирует Маротту журналист Даниэле Мари.

В серии А «Интер» занимает первое место после 11 туров, набрав 28 очков.

На данный момент миланцы играют против «Зальцбурга». Счет к 17-й минуте — 0:0.

ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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