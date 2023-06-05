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Италия

Сегодня, 20:09

Мартинес — об Индзаги: «Он четко работает и тщательно готовится к матчам»

Мария Гусева
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о главном тренере команды Симоне Индзаги.

«Всегда важно понимать, как мы хотим играть, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Важно понимать идеи тренера. Не факт, что все хорошо сработает, если ты многое поменял. Поэтому нужна ясная мысль. Когда анализируешь матчи и соперника, все становится проще. Мы комфортно себя ощущаем с этим тренером, потому что он четко работает и тщательно готовится к матчам».

Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. Срок нынешнего контракта 47-летнего итальянского специалиста истекает по окончании сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 «Интер» занял 3-е место в чемпионате Италии, набрав 72 очка в 38 матчах.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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