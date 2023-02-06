Мартинес о победе над «Миланом»: «Мы сделали это снова»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Невероятный матч. Эти игры действительно как в Аргентине. Я очень счастлив, ведь мы в очередной раз доказали, что Милан — черный-синий! Я очень горжусь тем, что ношу капитанскую повязку, потому что я много работал. С момента прихода в «Интер» я старался выкладываться по максимуму, а это особенная игра. Мы сделали это снова», — приводит слова Мартинеса DAZN.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.