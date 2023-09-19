Масалитин считает, что Миранчуку зимой нужно менять клуб

Сегодня, 09:06
Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин поделился мнением о положении в команде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Сейчас до зимней трансферной паузы ему все равно нужно тренироваться и поддерживать форму, потому что трансферное окно отроют, и он может воспользоваться этим. Понятно, что такая ситуация плоха. Надо, чтобы игрок всегда выходил на поле, был в тонусе. Когда ты приходишь за рубеж, нужно быть к этому готовым. В таких случаях надо перебарывать себя, искать мотивацию на тренировках и доказывать, что ты можешь играть хорошо», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».
Миранчук в прошлом сезоне выступал за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провел 1 матч, в котором не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
7
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Салернитана
|4
|0
|2
|2
|3-8
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|3 : 2
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|7 : 0
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|0 : 3
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|0 : 0