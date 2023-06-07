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Италия

Сегодня, 14:25

Массажист Кокорина считает, что российский футболист помог бы «Фиорентине» в финале Лиги конференций

Алина Савинова
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Сергей Колесников, массажист российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, считает, что футболист помог бы итальянской «Фиорентине» в финале Лиги конференций.

«Конечно, Саша помог бы «Фиорентине» в финале Лиги конференций. Такого класса нападающий помог бы любой команде. Основной нападающий команды Артур Кабрал забил в чемпионате Италии только восемь голов? Ха-ха, это понятно было с самого начала! Саша мог бы им помочь. С травмами проблем нет, все нормально. Саша отыграл последнюю игру в чемпионате Кипра, они стали чемпионами. Он был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Это о многом говорит. Там тоже не мальчики играют. Это не последняя футбольная держава», — цитирует Колесникова Legalbet.

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил, что Кокорин получил уведомление от «Фиорентины» о возвращении в клуб.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/massazhist-kokorina-sasha-pomog-bi-fiorentine-v-finale/
Александр Кокорин
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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