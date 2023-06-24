Массажист Кокорина сообщил, что «Фиорентина» призывает футболиста к себе

Сергей Колесников, массажист российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о ближайших планах футболиста.

«Александр в отпуске, еще две недели будет отдыхать. Пока «Фиорентина» призывает его к себе, но по какому вопросу — неизвестно. Саша сам не знает, что будет дальше. У него одно желание — играть! А где — это второй вопрос», — цитирует Колесникова Sport24.

В прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.