Массажист Кокорина уверен, что приход игрока в «Сочи» положительно повлиял на игру команды

Массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Сергей Колесников заявил, что россиянин превосходит по футбольному интеллекту грузинского вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло все бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем. Вспомните, как Саша пришел в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришел Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», — приводит слова Колесникова Legalbet.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, за все время он принял участие в 11 официальных матчах команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2022/23 форвард играл за «Арис» на правах аренды. В составе этого клуба россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра.