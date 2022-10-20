Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:13

Массажист Кокорина: «В «Фиорентине» Саше не давали возможности играть»

Массажист Кокорина рассказал, почему форвард не заиграл в «Фиорентине»
Руслан Минаев

Массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина Сергей Колесников поделился мнением о том, почему форвард не смог заиграть в «Фиорентине».

Кокорин перешел в состав «фиалок» из «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний форвард принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

«То, что Саша не играл в «Фиорентине», а сейчас выходит и забивает за «Арис», никак не связано с травмами. Во Флоренции его не ставили, в этом все и заключалось.

В «Фиорентину» пришел третий или четвертый тренер, и Саше не давали возможности играть. Кокорин был в полном порядке. Он усердно тренировался, а руководство «фиалок» было довольно его самоотдачей на тренировках и отношением футболиста к своему делу», — цитирует массажиста Sport24.

С конца августа российский футболист находится в «Арисе» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предлагал поставить памятник часам Кокорина за его достижения в кипрском клубе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-massazhist-kokorina-sasha-v-fiorentine-byl-v-polnom-poryadke-no-yemu-prosto-ne-davali-igrat
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Журналист из Италии: «Переход Кокорина в «Фиорентину» войдет в историю как один из самых провальных трансферов»
«Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии
Кокорин поблагодарил болельщиков «Ариса»
Кокорин о победе над «Аполлоном»: «Соперник выглядел не совсем по-чемпионски»
Канчельскис ответил Кокорину: «Пускай закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»
Кокорин обратился к Канчельскису после его слов о том, что форвард профукал карьеру из-за денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»