Массажист Кокорина: «В «Фиорентине» Саше не давали возможности играть»

Массажист Кокорина рассказал, почему форвард не заиграл в «Фиорентине»

Массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина Сергей Колесников поделился мнением о том, почему форвард не смог заиграть в «Фиорентине».

Кокорин перешел в состав «фиалок» из «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний форвард принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

«То, что Саша не играл в «Фиорентине», а сейчас выходит и забивает за «Арис», никак не связано с травмами. Во Флоренции его не ставили, в этом все и заключалось.

В «Фиорентину» пришел третий или четвертый тренер, и Саше не давали возможности играть. Кокорин был в полном порядке. Он усердно тренировался, а руководство «фиалок» было довольно его самоотдачей на тренировках и отношением футболиста к своему делу», — цитирует массажиста Sport24.

С конца августа российский футболист находится в «Арисе» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предлагал поставить памятник часам Кокорина за его достижения в кипрском клубе.