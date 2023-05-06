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Италия

Сегодня, 18:35

Аллегри — о скудетто «Наполи»: «Они заслужили. Но следующий сезон будет другим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен побороться за скудетто в следующем сезоне.

Чемпионом Италии в сезоне-2022/23 стал «Наполи».

«Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. «Наполи» заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали. Когда ты в «Ювентусе» и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа — это всегда что-то экстраординарное», — приводит слова Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка в 33 матчах.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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