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Италия

Сегодня, 09:20

Аллегри — о борьбе за титул: «Ювентус» должен верить в то, что способен на нечто выдающееся»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал борьбу команды за победу в чемпионате Испании.

«В футболе нет ничего невозможного. Мы должны верить в то, что способны на нечто выдающееся, в то, что способны невозможное превратить в возможное. Мы должны выкладываться по максимуму, и если кто-то другой все равно нас превзойдет, то останется лишь пожать ему руку и поаплодировать его стараниям. Я рад, что достиг 300-й победы. Считаю себя очень удачливым, поскольку работал с выдающимися футболистами, наблюдать за которыми было настоящим удовольствием», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее «Ювентус» обыграл «Лечче» (3:0) в 21-м туре серии А. Для Аллегри эта победа стала 300-й в чемпионате Италии.

Черно-белые с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице серии А-2023/24.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Аллегри выиграл 300 матчей в серии А. Он стал третьим тренером, достигшим этой отметки