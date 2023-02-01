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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход полузащитника туринского клуба Уэстона Маккенни в «Лидс».
30 января английская команда объявила об аренде американца до конца сезона-2022/23 с правом выкупа за 40 миллионов евро.
«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидс», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Юве» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.
«Лидс» располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 19 матчей.
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