Аллегри — о переходе Маккени в «Лидс»: «Он просил его отпустить. Отличное решение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход полузащитника туринского клуба Уэстона Маккенни в «Лидс».

30 января английская команда объявила об аренде американца до конца сезона-2022/23 с правом выкупа за 40 миллионов евро.

«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидс», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Юве» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

«Лидс» располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 19 матчей.