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Италия

Сегодня, 07:50

Аллегри — о матче с «Монцей»: «Это важная победа, потому что она была одержана над сильной командой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Монцей» (2:1) в матче 14-го тура серии А.

«Это важная победа, потому что она была одержана над сильной командой. У нас были шансы удвоить преимущество, но во втором тайме они продолжали владеть мячом. Мы немедленно отреагировали на пропущенный гол. Хвала ребятам, которые очень хотели победить. Нам нужно дождаться восстановления нескольких игроков. Сегодня вернулся Данило, и Алекс Сандро провел отличный матч, надеюсь, Локателли скоро перестанет чувствовать боль», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 8 декабря команда встретится с «Наполи».

ФК Монца
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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