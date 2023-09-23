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Италия

23 сентября, 23:59

Аллегри — про автогол Гатти: «Его ошибка была неприятной, но не повлияла на результат матча с «Сассуоло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (2:4) в матче 5-го тура серии А. Защитник туринцев Федерико Гатти на 90+5-й минуте забил в свои ворота.

«Он совершал ошибки и будет совершать их еще не раз. Гатти провел за «Ювентус», кажется, 30 матчей. Он должен сохранять спокойствие, ошибка была неприятной, но не повлияла на результат. Мы должны быть спокойны и работать. Люди говорили, что «Ювентус» должен выиграть титул. Это не так, мы должны занять место в первой четверке, что будет непросто. Сегодня мы проиграли безобразный матч и должны вернуться к победам», — приводит слова Football Italia.

«Ювентус» занимает четвертое в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). Команда проиграла первый матч в этом сезоне серии А.

Источник: Football Italia
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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