Сегодня, 15:40
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал санкции, которые были наложены на туринский клуб.
20 января Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 очков.
«Завтра будет важный матч, особенный после того, что вчера произошло, — приводит Tuttomercatoweb слова Аллегри. — Нам нужно еще больше сплотиться, продолжать работать. Мы, персонал и игроки, просто должны думать об игре. Ничего не поменяется в связи со штрафом, нам по-прежнему нужно набирать очки. Также продолжаем выступать в Лиге Европы и Кубке Италии. Нужно сделать все, что в наших силах».
После вычета 15 очков «Ювентус» с 22 баллами за 18 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«В «Ювентусе» никогда не играют легкомысленно. До вчерашнего решения у нас было 37 очков, были все шансы побороться за место в Лиге чемпионов, а может быть, и за чемпионство. Нужно выполнить свой долг, чтобы через два месяца, когда окончательный приговор будет вынесен, не сожалеть о том, что не сделали того, что должны были сделать. Я тренер «Ювентуса», буду оставаться им, если меня не уволят. В трудные времена нужно взять на себя ответственность, чтобы преуспеть», — добавил Аллегри.
Следующая встреча туринцев в чемпионате Италии состоится в воскресенье, 22 января. «Юве» сыграет против «Аталанты» в матче 19-го тура серии А, начало — 22.45 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования