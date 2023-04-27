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Италия

Сегодня, 13:05

Аллегри — руководителям «Интера»: «Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри резко высказался в адрес руководителей «Интера».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после финального свистка ответного матча полуфинала Кубка Италии против «Интера» (0:1, первая игра — 1:1) главный тренер «бьянконери» сказал генеральному директору «Интера» Беппе Маротте и менеджеру миланского клуба Дарио Баччину: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».

Придя в раздевалку, Аллегри сначала резко раскритиковал футболистов своей команды за плохую игру, а затем сказал: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов». Неизвестно, попали ли высказывания Аллегри в отчет официальных лиц матча.

Во втором полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина». Первый матч завершился победой «фиолетовых» (2:0). Ответная игра пройдет 27 апреля.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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