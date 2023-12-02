Аллегри — о нереализованном пенальти Влаховича: «Технически он сыграл очень хорошо»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о том, что нападающий команды Душан Влахович не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура серии А с «Монцей» (2:1).

Влахович промахнулся с пенальти в первом тайме. Это его третья ошибка с 11-метрового за последние пять попыток.

«Посмотрим. Если игрок промахивается с пенальти, это не значит, что он не должен пробивать его повторно. Душан провел хорошую игру, он был сосредоточен, а это самое главное. Что касается пенальти, то посмотрим. Технически он сыграл очень хорошо», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 8 декабря команда встретится с «Наполи».