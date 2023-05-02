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Италия

Сегодня, 19:53

Аллегри — о контрактах Рабьо и Ди Марии: «Подумаем об этом, когда сезон завершится»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри высказался о контрактах полузащитников команды Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне, мы подумаем об этом, когда закончится этот сезон. Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов или нет, а это является решающим фактором для их будущего. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию с наилучшей стороны», — приводит слова Аллегри FootMercato.

Контракты Адриена Рабьо и Анхеля Ди Марии истекают в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне Ди Мария провел 20 матчей в серии А, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Рабьо сыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Адриен Рабьо
Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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