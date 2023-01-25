Массимо Франки: «Миранчук не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии»

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Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о выступлении полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«В свое время Аршавин был хорош в «Арсенале». Теперь можно вспомнить Головина, но он ничего особенного не показывает в «Монако».
«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты», но это... На самом деле то, что он стал играть в основном составе и иногда забивать, ни о чем не говорит. Миранчук не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии", — цитирует Франки Legalbet.
В этом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Торино» в серии А.