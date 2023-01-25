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Италия

Сегодня, 12:10

Массимо Франки: «Миранчук не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии»

Алина Савинова
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Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о выступлении полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«В свое время Аршавин был хорош в «Арсенале». Теперь можно вспомнить Головина, но он ничего особенного не показывает в «Монако».

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты», но это... На самом деле то, что он стал играть в основном составе и иногда забивать, ни о чем не говорит. Миранчук не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии", — цитирует Франки Legalbet.

В этом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Торино» в серии А.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-miranchuk-ne-lider-torino/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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