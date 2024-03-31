Каррера: «Прогресс Миранчука меня не удивляет, знал о его достоинствах»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:0). На счету россиянина гол и результативная передача.

«Меня не удивляет прогресс Миранчука, потому что я знал о его достоинствах! Ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться к игре Гасперини», — сказал Каррера «СЭ».

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.