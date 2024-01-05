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Италия

Сегодня, 13:30

Каррера: «Миранчук доказал, что у него есть будущее в Италии»

Каррера поделился мнением о выступлении Миранчука за «Аталанту»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился мнением о выступлении Алексея Миранчука за «Аталанту».

«Я был на матче «Аталанта» — «Сассуоло» и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провел выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил 1 гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-miranchuk-dokazal-chto-u-nego-est-budushhee-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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