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Италия

Сегодня, 17:30

Каррера: «Миранчуку не хватило спортивной злости, чтобы закрепиться в «Аталанте»

Каррера поделился мнением об Миранчуке
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Сейчас в России есть футболисты, которые смогли бы проявить себя в чемпионате Италии. Называть фамилии не буду, но такие ребята есть. Миранчук — отличный футболист, он доказал это своей игрой! Возможно, ему не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты». Но у него еще все впереди», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-miranchuku-ne-hvatilo-sportivnoj-zlosti-chtoby-zakrepit-sya-v-atalante/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
серия А
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