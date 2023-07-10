Каррера: «Миранчуку не хватило спортивной злости, чтобы закрепиться в «Аталанте»

Известный итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Сейчас в России есть футболисты, которые смогли бы проявить себя в чемпионате Италии. Называть фамилии не буду, но такие ребята есть. Миранчук — отличный футболист, он доказал это своей игрой! Возможно, ему не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты». Но у него еще все впереди», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.