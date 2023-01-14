Каррера считает, что Кокорин еще может быть полезен «Фиорентине»: «Заслуживает ли он еще один шанс, он должен доказать своей игрой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина после попадания россиянина в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.

«Может ли Кокорин еще быть полезным для «Фиорентины»? Все зависит от того, как он будет играть в финальной части чемпионата. С его качествами я бы сказал да... Но надо увидеть его мотивацию! Верю ли я, что «Фиорентина» даст Кокорину еще один шанс? Это я не знаю. А заслуживает ли он его, он должен доказать своей игрой», — сказал Каррера «СЭ».

Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис», в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.