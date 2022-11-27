Массимо Моратти считает, что «Интер» хорошо обходится без Лукаку

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Экс-руководитель «Интера» Массимо Моратти рассказал, что думает возвращении форварда Ромелу Лукаку в миланский клуб.
«Интер» отлично обходится футболиста, на которого делали большую ставку. Я говорю сейчас о Лукаку. Это большой грабеж, ведь он почти не играл», — цитирует Моратти журналист Джанлука Росси.
В этом сезоне Лукаку сыграл за «Интер» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Миланцы арендовали бельгийца летом 2022 года до конца текущего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования