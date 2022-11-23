Мать Рабьо хочет, чтобы «Ювентус» повысил зарплату ее сына до 10 миллионов евро в год

23 ноября, 23:01
Мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо намерена договориться с туринским клубом о повышении зарплаты своего сына, сообщает журналист Николо Скира.
Она хочет, чтобы по новому контракту зарплата футболиста выросла до 10 миллионов евро в год.
Отмети, что сейчас игрок сборной Франции получает 7 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде различных бонусов.
Действующее соглашение 27-летнего Рабьо с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.
В текущем розыгрыше итальянской серии А хавбек провел 11 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи.
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Основные источники исследования