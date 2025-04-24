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Матч «Аталанты» с «Лечче» перенесен на 27 апреля из-за смерти физиотерапевта

Камила Абдурахманова
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Матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» из Бергамо и «Лечче» перенесли на 27 апреля из-за смерти физиотерапевта «Лечче» Грациано Фиориты, сообщается на официальной странице желто-красных в социальных сетях.

Игра, которая изначально была запланирована на пятницу, 25 апреля, теперь пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 по московскому времени.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 47-летний Фиорита был найден мертвым в четверг в своем гостиничном номере в городе Коккальо, куда «Лечче» прибыл во вторник для подготовки к матчу с «Аталантой». Специалист проработал с желто-красными более 20 лет.

За пять туров до конца сезона «Лечче» с 26 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая на одно очко «Венецию», которая находится в зоне вылета. «Аталанта» с 64 очками идет третьей.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
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