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Италия

Сегодня, 04:11

Матч против «Наполи» стал для Аньелли последним на посту президента «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андреа Аньелли.
Фото Global Look Press
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Матч 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:5) стал для Андреа Аньелли последним на посту президента клуба. Об этом сообщается на официальном сайте контролирующей футбольный клуб компании Exor, которая принадлежит семье итальянца.

Джанлука Ферреро сменит Аньелли на посту президента «Ювентуса». Помимо Аньелли, свои должности покинули вице-президент Павел Недвед и исполнительный директор Маурицио Арривабене.

Аньелли занимал пост президента «Ювентуса» с 2010 года. Осенью 2022 года стало известно, что он покинет клуб.

Футбол
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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