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Маурицио Сарри мечтает тренировать «Бока Хуниорс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Эмполи», «Наполи», «Ювентуса» и «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что мечатет поработать в конце карьеры с «Бока Хуниорс».

«Бока Хуниорс» станет последней, безумной мечтой, хотя не знаю, достижима ли она. Несколько игр на «Бомбонере» станут уникальным опытом", — приводит Gazzetta dello Sport слова Сарри.

Однако пока 65-летний итальянский специалист ждет предложения из Европы: «Это правда, что молодые тренеры сейчас в моде, но в прошлом году три еврокубка выиграли тренеры моего возраста: Анчелотти — Лигу чемпионов, Гасперини — Лигу Европы, а Мендилибар — Лигу конференций. Также Де Ла Фуэнте является тренером сборной Испании, выигравшей Евро-2024».

Футбол
ФК Бока Хуниорс
Маурицио Сарри

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