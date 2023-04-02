Сарри: «Если от футбола останется только бизнес, через 10 лет людям будет плевать на этот вид спорта»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о международных матчах и будущем футбола.

«Я радуюсь, когда моих игроков не вызывают в сборную. Текущий календарь больше не может быть воплощен в жизнь. Я не критикую международные матчи, меня это совершенно не волнует. Я критикую календарь, потому что качество футбола падает. У клубов постоянно травмированы пять-шесть футболистов. И если от футбола в итоге останется только бизнес, то через 10 лет широкой публике будет уже плевать на этот вид спорта», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацио» располагается на 2-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка за 27 матчей.