Мбаппе поддержал Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал форварда «Интера» Ромелу Лукаку, который подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ювентуса» в полуфинальном матче Кубка Италии (1:1).

«Мы живем в 2023 году, но всегда сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы не должны допускать этого. Мы все должны объединиться против расизма», — написал Мбаппе в социальной сети.

Ранее серия А осудила поведение фанатов «Ювентуса» на матче с «Интером».

Лукаку стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты — судья показал бельгийцу желтую карточку, которая стала для него второй в матче.