Меньян находится в больнице Удины в сознании

Голкипер «Милана» Майк Меньян, покинувший поле в матче против «Удинезе» (0:4) на носилках, прошел первые медицинские тесты. Как сообщает Milan Reports, 29-летний француз избежал серьезной травмы, но пока останется под наблюдением врачей.

В начале второго тайма вратарь выбежал из-за пределов штрафной площади, чтобы головой сыграть в мяч, но влетел в своего защитника Алекса Хименеса и потерял сознание. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и унесли на носилках.

Болельщики «Удинезе», которые в начале матча освистали Меньяна из-за событий прошлого матча между командами, проводили игрока с поля аплодисментами.