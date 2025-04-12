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Италия

12 апреля, 01:56

Меньян находится в больнице Удины в сознании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Милана» Майк Меньян, покинувший поле в матче против «Удинезе» (0:4) на носилках, прошел первые медицинские тесты. Как сообщает Milan Reports, 29-летний француз избежал серьезной травмы, но пока останется под наблюдением врачей.

В начале второго тайма вратарь выбежал из-за пределов штрафной площади, чтобы головой сыграть в мяч, но влетел в своего защитника Алекса Хименеса и потерял сознание. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и унесли на носилках.

Болельщики «Удинезе», которые в начале матча освистали Меньяна из-за событий прошлого матча между командами, проводили игрока с поля аплодисментами.

Майк Меньян.Вратарь «Милана» Меньян покинул поле на носилках после столкновения с защитником
Майк Меньян
Футбол
ФК Милан
ФК Удинезе
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