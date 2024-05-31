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Сегодня, 20:40

Мэр Бергамо наградил «Аталанту» почетной городской медалью

Алина Савинова
Тренерский штаб и игроки «Аталанты» с мэром Бергамо Джорджо Гори.
Фото ФК «Аталанта».
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«Аталанта» получила почетную медаль города Бергамо за победу в Лиге Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Церемония награждения прошла во время внеочередной сессии городского совета. На ней присутствовал мэр Бергамо Джорджо Гори, а также тренерский штаб «Аталанты» и футболисты команды, включая российского полузащитника Алексея Миранчука. Отмечается, что медаль была вручена за повышение престижа Бергамо в Европе и мире.

23 мая «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» в финале Лиги Европы (3:0) и завоевала первый еврокубок в истории. 28-летний Миранчук в этом турнире провел 10 матчей, отдав 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

Источник: https://www.atalanta.it/news/civica-benemerenza-e-medaglia-doro-della-citta-di-bergamo-allatalanta/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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