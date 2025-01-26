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Сегодня, 18:28

Между Консейсау и Калабрией случилась стычка после победы «Милана» над «Пармой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сержиу Консейсау.
Фото Reuters
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У главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау случился конфликт с защитником команды Давиде Калабрией после матча против «Пармы» (3:2) в 22-м туре итальянской серии А.

После финального свистка 50-летний португалец на поле подбежал к Калабрии, накричал на игрока и толкнул его в грудь. Участников конфликта разняли одноклубники.

«Это футбольные вещи. Адреналин был высок, но это недоразумение. Мы позже разобрались с этим. Сейчас я смеюсь, когда смотрю на фотографии. Я также прошу прощения, это было нехорошо. Мы шокировали всех», — прокомментировал стычку с тренером Калабрия, слова которого приводит журналист Николо Скира.

«Ссора с Калабрией? Если мы видим неправильное поведение, мы должны вмешаться и исправить его, как в случае с детьми», — добавил Консейсау.

«Милан» (34 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (20) идет 17-й в турнирной таблице.

Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
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