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Италия

Сегодня, 04:57

Мхитарян: «Интер» плохо начал сезон, но еще есть время вернуться в нужное русло»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:2).

«Мы заслужили выйти вперед после первого тайма, но потом потеряли форму после пропущенного гола. Мы — «Интер», мы знаем, что делать и как реагировать. Я думаю, что мы просто пытались спасти игру, идя вперед, и иногда забывали защищаться, поэтому мы проиграли. Тем не менее я уверен, что мы станем лучше. Мы плохо начали сезон, но еще есть время вернуться в нужное русло. Мы постараемся выиграть оставшиеся два матча до чемпионата мира», — приводит слова Мхитаряна DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
серия А
0
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